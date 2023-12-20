Vincent Aboubakar'dan beklenti 5 milyon euro

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve devre arasında yollarını ayıracağı Vincent Aboubakar'dan beklediği gelir 5 milyon euro.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar'dan beklenti 5 milyon euro
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20 Aralık 2023 08:59
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında takıma geri dönüşüne onay verilen Vincent Aboubakar'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

3 TAKIM İLGİLENİYOR

31 yaşındaki futbolcuyla üç kulüp ilgileniyor. Al İttihad'ın tecrübeli isme 1.5 yıllığına 6.5 milyon dolarlık kontrat önerdiği öğrenildi. Al Shabab'ın da Aboubakar'ı kadrosuna katmayı düşündüğü ve menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Yıldız golcüye talip olan Rusya ekibi Spartak Moskova da Zahavi ile görüşme gerçekleştiriyor.

Beşiktaş yönetimi ise oyuncusunu bedavaya bırakmayacak. 3.1 milyon Euro garanti ücrete oynayan yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis talep edilecek.

22 MAÇA ÇIKTI

Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 11 gol ve 2 asist ile skora toplamda 13 kez katkı sağladı. 

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