İspanya La Liga'nın 21. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi. La Ceramica'daki maç 1-1 sona erdi.



Villarreal, 45. dakikada Alexander Sörloth ile öne geçti. Mallorca bu gole 90. dakikada Javier Llabres Exposito ile karşılık verdi.



Villarreal'de Pepe Reina 62. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Villarreal'de Alexander Sörloth, 90 dakika sahada kaldı. Mallorca'da Cyle Larin 80 dakika oyunda kalırken, Vedat Muriqi ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.



Villarreal, ligde gelecek hafta Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Mallorca, sahasında Real Betis'i konuk edecek.



