Villarreal deplasmanda hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Villarreal, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal deplasmanda hata yapmadı
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08 Şubat 2025 22:34
İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Villarreal, Las Palmas'a konuk oldu.

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alejandro Baena ile 66'da Ayoze Perez kaydetti. Las Palmas'ın tek golünü ise 84. dakikada Manuel Fuster attı.

Villarreal, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Las Palmas, 23 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Villarreal, Valencia'yı konuk edecek. Las Palmas, Mallorca deplasmanına gidecek.
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