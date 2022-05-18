Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida...



Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı.



Hırvat stoper, Siyah-beyazlılarla ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.



33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet iPhone 13 Pro Max hediye etti. Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.



ÇEBİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA



Domagoj Vida'nın kulüp çalışanlarıyla vedalaşması hakkında açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Domagoj Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse, kalabilir. Vida'nın şartları çok ağır. Yılda 4 milyon euro, 5 yıllık sözleşme. Toplam borcun yüzde 10'u yapıyor" dedi.





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