Victor Osimhen, PSG'yi reddetti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain'e istediği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.



TEKLİFİ REDDETTİ



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Paris Saint-Germain'den gelen teklifi reddetti.



Haberin detaylarında 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun, Premier Lig'de oynamak istediği ve Ligue 1'de yeniden forma giymek istemediğinden dolayı bu teklifi reddettiği söylendi.



Sözleşmesinde 130 milyon euro serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen için Arsenal ve Chelsea'nin takipte olduğu da iddia edildi.



30 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Napoli formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU