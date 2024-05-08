Victor Osimhen, PSG'yi reddetti

Paris Saint-Germain'in kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen dev teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen, PSG'yi reddetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 17:26
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain'e istediği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Paris Saint-Germain'den gelen teklifi reddetti.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun, Premier Lig'de oynamak istediği ve Ligue 1'de yeniden forma giymek istemediğinden dolayı bu teklifi reddettiği söylendi.

Sözleşmesinde 130 milyon euro serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen için Arsenal ve Chelsea'nin takipte olduğu da iddia edildi.

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery