Victor Osimhen gollerini attı, formayı açtı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golücüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında rakımını 2-0 öne geçiren golleri attı.
Osimhen attığı ilk golün ardından sırtında "Finally" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.
Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.
Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.
İŞTE O ANLAR
Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golücüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında rakımını 2-0 öne geçiren golleri attı.
Osimhen attığı ilk golün ardından sırtında "Finally" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.
Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.
Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.
İŞTE O ANLAR