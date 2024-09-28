Victor Osimhen gollerini attı, formayı açtı!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla 2 gol birden attı. İlk kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı golcü sürpriz bir hareket yaptı.

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Victor Osimhen gollerini attı, formayı açtı!
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28 Eylül 2024 19:33
Son güncelleme 28 Eylül 2024 19:42
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golücüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında rakımını 2-0 öne geçiren golleri attı.

Osimhen attığı ilk golün ardından sırtında "Finally" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.

Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.

Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

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