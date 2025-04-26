Victor Osimhen'e Muhammed Salah tarifesi!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti. Muhammed Salah transferinden eli boş dönen Jorge Jesus'un ekibi, gözünü Nijeryalı yıldıza dikti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'e Muhammed Salah tarifesi!
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26 Nisan 2025 10:25
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Al-Hilal, Muhamed Salah için 77 milyon euro garanti ücret ve 30 milyon euro imza parası teklif etmiş ancak bu girişiminden sonuç alamamıştı. Suudi basınında çıkan haberlere göre, aynı teklif paketi şimdi Victor Osimhen'e sunulacak.

AL-ITTIHAD DA PEŞİNDE

Osimhen için devrede olan tek kulüp Al-Hilal değil. Al-Ittihad'ın da 26 yaşındaki yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Suudi kulüplerin, Napoli'nin istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ DE PUSUDA

Adı uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Osimhen, henüz geleceği hakkında net bir karar vermedi. The Athletic'in haberine göre Manchester United, Nijeryalı forveti transfer listesinden çıkardı. Buna karşın Arsenal, Barcelona, Liverpool, Nottingham Forest, Juventus, Milan ve Athletic Bilbao gibi kulüpler, Osimhen'e olan ilgilerini sürdürüyor.

GALATASARAY DA OSIMHEN İÇİN MÜCADELEDE

Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralanan Osimhen'in, Suudi Arabistan ekiplerine sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor. Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak Suudi takımlarının cazibesi, oyuncunun kararını etkileyebilir. Galatasaray Yönetimi ise kiralık yıldızını takımda tutmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakipler karşısında Osimhen için mücadele verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 30 gol ve 7 asist yaptı.  

 
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