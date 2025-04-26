Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Al-Hilal, Muhamed Salah için 77 milyon euro garanti ücret ve 30 milyon euro imza parası teklif etmiş ancak bu girişiminden sonuç alamamıştı. Suudi basınında çıkan haberlere göre, aynı teklif paketi şimdi Victor Osimhen'e sunulacak.
AL-ITTIHAD DA PEŞİNDE
Osimhen için devrede olan tek kulüp Al-Hilal değil. Al-Ittihad'ın da 26 yaşındaki yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Suudi kulüplerin, Napoli'nin istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİ DE PUSUDA
Adı uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Osimhen, henüz geleceği hakkında net bir karar vermedi. The Athletic'in haberine göre Manchester United, Nijeryalı forveti transfer listesinden çıkardı. Buna karşın Arsenal, Barcelona, Liverpool, Nottingham Forest, Juventus, Milan ve Athletic Bilbao gibi kulüpler, Osimhen'e olan ilgilerini sürdürüyor.
GALATASARAY DA OSIMHEN İÇİN MÜCADELEDE
Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralanan Osimhen'in, Suudi Arabistan ekiplerine sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor. Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak Suudi takımlarının cazibesi, oyuncunun kararını etkileyebilir. Galatasaray Yönetimi ise kiralık yıldızını takımda tutmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakipler karşısında Osimhen için mücadele verecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 30 gol ve 7 asist yaptı.
Al-Hilal, Muhamed Salah için 77 milyon euro garanti ücret ve 30 milyon euro imza parası teklif etmiş ancak bu girişiminden sonuç alamamıştı. Suudi basınında çıkan haberlere göre, aynı teklif paketi şimdi Victor Osimhen'e sunulacak.
AL-ITTIHAD DA PEŞİNDE
Osimhen için devrede olan tek kulüp Al-Hilal değil. Al-Ittihad'ın da 26 yaşındaki yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Suudi kulüplerin, Napoli'nin istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİ DE PUSUDA
Adı uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Osimhen, henüz geleceği hakkında net bir karar vermedi. The Athletic'in haberine göre Manchester United, Nijeryalı forveti transfer listesinden çıkardı. Buna karşın Arsenal, Barcelona, Liverpool, Nottingham Forest, Juventus, Milan ve Athletic Bilbao gibi kulüpler, Osimhen'e olan ilgilerini sürdürüyor.
GALATASARAY DA OSIMHEN İÇİN MÜCADELEDE
Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralanan Osimhen'in, Suudi Arabistan ekiplerine sıcak bakabileceği yorumları yapılıyor. Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak Suudi takımlarının cazibesi, oyuncunun kararını etkileyebilir. Galatasaray Yönetimi ise kiralık yıldızını takımda tutmak için kaynak arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakipler karşısında Osimhen için mücadele verecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 30 gol ve 7 asist yaptı.