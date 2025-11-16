Victor Osimhen, 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' finalinde

Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün final adayları belli oldu.



Liverpool'dan Mohamed Salah, PSG'den Achraf Hakimi ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, finale kalan isimler oldu.



2023 yılında Victor Osimhen bu ödülü kazanırken, finalin adayları yine Hakimi ve Salah'tı.



İŞTE O LİSTE;



