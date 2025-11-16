Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün final adayları belli oldu.
Liverpool'dan Mohamed Salah, PSG'den Achraf Hakimi ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, finale kalan isimler oldu.
2023 yılında Victor Osimhen bu ödülü kazanırken, finalin adayları yine Hakimi ve Salah'tı.
İŞTE O LİSTE;
Victor Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" finalinde
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile birlikte finale kaldı.
