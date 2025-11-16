16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
1-156'
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-053'
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1UZO

Victor Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" finalinde

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile birlikte finale kaldı.

calendar 16 Kasım 2025 21:31 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 22:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen, 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' finalinde
Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün final adayları belli oldu.

Liverpool'dan Mohamed Salah, PSG'den Achraf Hakimi ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, finale kalan isimler oldu.

2023 yılında Victor Osimhen bu ödülü kazanırken, finalin adayları yine Hakimi ve Salah'tı.

İŞTE O LİSTE;

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
