Victor Becali: "Morutan, Galatasaray'da kalacak"

Galatasaraylı Morutan'ın menajeri Victor Becali, ayrılık iddiaları için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Victor Becali: 'Morutan, Galatasaray'da kalacak'
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21 Ocak 2022 19:28
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, oyuncu hakkında çıkan ayrılık iddiaları için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki teknik direktör değişikliğini Digi Sport'a yorumlayan Becali, "Bir takımda teknik direktör ayrıldığında oyuncular da mı ayrılır? Başka bir teknik direktör geldiğinde tüm takımı değiştirir mi? Hayır. Galatasaray'da da böyle bir şey olmayacak." dedi.

Rumen futbolcunun takımda kalacağını söyleyen menajer, "Morutan'da bir problem yok, takımda kalacak. Morutan, Galatasaray'a Fatih Terim tarafından getirildi. Ona çok para ödendi ama ondan daha büyük çaplı sözleşmelere sahip olan ve kiralık olarak ayrılabilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.

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