Veysel Bilen'den açıklama: 'Kenetlenme başarı getirdi'

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen , 2024 yılının sona ermesine günler kala Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.



Bilen, 2024 yılını 3. sırada tamamlayacaklarına dikkat çekerek, "2024 yılında kimsenin beklemediği başarının, 2025 yılında da devam etmesini sezon sonu geldiğinde de bulunduğumuz 3. sıradaki yerimizi korumayı, en kötü ihtimalle 4'üncülük, 5'incilik olabilir. Gönlümüzden geçenin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Onun için çok çalışmamız, ipleri bırakmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



'DEVRE SERT GEÇECEK'



Bilen, "Biz yükseldikçe, çelme atmaya çalışan takımlar daha da hırslanacak. İkinci devrede transfer yapıp kadrolarını güçlendirecekler. Herkesin bildiği gibi ikinci devre daha sert ve mücadeleci geçiyor. Bu nedenle uyanık olmamız lazım. Sezon başında söylediğimiz, 'Biz bize yeteriz' sözü lafta kalmadan. Camiamızla, taraftarımızla, yönetimimizle, birlik beraberlik içerisinde futbolcu kardeşlerimize, destek olmamız lazım. Moral motivasyonu düşürmememiz lazım ki hep beraber özlediğimiz Samsunspor'u sezon sonunda görelim." diye konuştu.



'YOĞUN TEMPOYA GİRECEK'







