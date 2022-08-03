Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibi Torino'ya transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Çizme basını, Torino'nun futbolcunun transferi için gerekli olan tutarı Beşiktaş'a ödediğini ve siyah-beyazlıların da bu transferi onayladığını duyurdu.



EMİRHAN TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI



Haberde, 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın çok yakında Torino forması giyeceği ve futbolcunun Beşiktaş'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ifade edildi.



'TORINO PAZARLIK YAPMAK ZORUNDA KALMADI'



Emirhan İlkhan'ın bu akşam ya da en geç yarın İtalya'da olacağı, sağlık kontrolünün ardından Torino forması giyeceği bildirildi. Ayrıca Torino'nun futbolcunun transferi için pazarlık etmek zorunda kalmadığı ve 4.5 milyon euro tutarındaki tutar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payı Beşiktaş'a vererek işi bitirdiği ifade edildi.



EMİRHAN'A ÖVGÜ



Öte yandan söz konusu haberde Emirhan İlkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilirken, 'Beşiktaş ile 11 maça ıktı ve ligdeki ilk maçına Rizespor karşılaşmasında attığı golle damga vurdu' denildi.



JURIC, EMİRHAN'I ADIM ADIM MONTE EDECEK



Torino Teknik Direktörü Juric'in Emirhan İlkhan'ı takıma adım adım monte etmeyi planladığına da yer verildi. Juric'in, Emirhan'ın takım arkadaşları ve teknik heyetle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için İtalyanca öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun dışında Juric, Emirhan fiziksel açıdan da bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olduğu fikrini taşıyor.



ORTA SAHA ROTASYONUNDA 5. İSİM EMİRHAN



İtalyan ekibi Torino ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan Emirhan İlkhan, Sasa Lukic, Samuele Ricci, Karol Linetty ve Jacopo Segre'nin ardından Torino orta sahasında rotasyonun 5. ismi olacak. Torino, bu futbolculardan bazılarını başka takımlara kiralamak için de müzakereler yapacak.



TORINO'DA NE KADAR KAZANACAK?



Emirhan İlkhan'ın Torino'da ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Genç futbolcu İtalyan ekibinde yıllık 700 bin euro maaş alacak. Emirhan ile Torino arasındaki sözleşme ise 5 yıllık olacak.





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