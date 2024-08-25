Vasco de Gama'dan Luan Peres'e teklif

Vasco da Gama, Luan Peres'in transferi için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vasco de Gama'dan Luan Peres'e teklif
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25 Ağustos 2024 15:45
Fenerbahçe forması giyen Luan Peres, ülkesi Brezilya'da adeta paylaşılamıyor.

Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, Peres için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Brezilya basınındaki haberde, Vasco de Gama'nın deneyimli savunma oyuncusu için yaptığı teklifin detaylarına ise yer verilmedi.

LUAN PERES'İN TALİBİ ÇOK

Peres'in adı daha önce de Brezilya'dan Santos, Gremio ve Palmeiras ile anılmıştı. Luan Peres'in transferi için Fransa'dan Brest ve Süper Lig'den Eyüpspor'un da adı gündeme gelmişti.

30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Peres, sarı-lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.





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