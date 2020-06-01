Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif

Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif
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01 Haziran 2020 10:46
Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.

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