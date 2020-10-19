Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok

İngiltere Futbol Federasyonu, Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan hareketinden dolayı Everton kalecisi Pickford'a ceza verilmeyeceğini duyurdu

Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok
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19 Ekim 2020 15:57
Premier Lig'de Virgil van Dijk'a yaptığı müdahale sonucunda Hollandalı oyuncunun sezonu kapatmasına neden olan Everton kalecisi Jordan Pickford konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'nun geriye dönük bir ceza uygulamayacağı belirtildi.

Oyun sırasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti.

VAR incelemesinde ofsayt pozisyonundaki Van Dijk'a yapılan hareket, kırmızı kartlık olarak değerlendirilmedi

Sonuca bağlanan durumda geriye dönük bir karar verilemeyeceği aktarıldı



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