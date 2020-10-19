Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok

Premier Lig'de Virgil van Dijk'a yaptığı müdahale sonucunda Hollandalı oyuncunun sezonu kapatmasına neden olan Everton kalecisi Jordan Pickford konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'nun geriye dönük bir ceza uygulamayacağı belirtildi.



Oyun sırasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti.



VAR incelemesinde ofsayt pozisyonundaki Van Dijk'a yapılan hareket, kırmızı kartlık olarak değerlendirilmedi



Sonuca bağlanan durumda geriye dönük bir karar verilemeyeceği aktarıldı



