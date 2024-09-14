Van Bronckhorst'un Trabzon'daki güvencesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor deplasmanında oyundan taviz vermeyecek.
Sezona Süper Kupa'yla başlayan, ligde ve Avrupa'da yoluna iddialı bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta yakalanan ivmenin artması hedefleniyor. Bunun için de Trabzon deplasmanı büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın eski hocası Şenol Güneş'in başına geçtiği Trabzonspor'a karşı farklı bir oyun kurgusu üzerinde çalışılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sezon başından bu yana gizli santrfor olarak görev yapan Rafa Silva'nın bu defa oyun kurucu olmasını istiyor.
GVB İÇİN VİTRİN MAÇI
Süper Lig'in 2024/25 sezonunda Galatasaray'la beraber puan kaybetmeyen iki takımdan biri olan Beşiktaş, 2013/14'ten bu yana ilk kez bir sezona dörtte dört yaparak başlamak istiyor. O dönemde bunu Slaven Bilic'le başaran Kara Kartal, şimdi aynı başarıyı, Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde de elde etmeyi planlıyor. Sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık Süper Kupa karşılaşmasıyla giriş yapan Kara Kartal, bol gollü karşılaşmaların ardından Avrupa Ligi'nde de grup aşaması biletini almış ve ayrıca ligde 3'te 3'le yoluna devam etmişti. Beşiktaş'ın başında ligdeki ilk büyük sınavına Trabzonspor karşısında çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, kazanma serilerini sürdürerek şampiyonluk yarışının en önemli favorilerinden biri olduğunu göstermeyi planlıyor.
Sezona Süper Kupa'yla başlayan, ligde ve Avrupa'da yoluna iddialı bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta yakalanan ivmenin artması hedefleniyor. Bunun için de Trabzon deplasmanı büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın eski hocası Şenol Güneş'in başına geçtiği Trabzonspor'a karşı farklı bir oyun kurgusu üzerinde çalışılıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sezon başından bu yana gizli santrfor olarak görev yapan Rafa Silva'nın bu defa oyun kurucu olmasını istiyor.
GVB İÇİN VİTRİN MAÇI
Süper Lig'in 2024/25 sezonunda Galatasaray'la beraber puan kaybetmeyen iki takımdan biri olan Beşiktaş, 2013/14'ten bu yana ilk kez bir sezona dörtte dört yaparak başlamak istiyor. O dönemde bunu Slaven Bilic'le başaran Kara Kartal, şimdi aynı başarıyı, Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde de elde etmeyi planlıyor. Sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık Süper Kupa karşılaşmasıyla giriş yapan Kara Kartal, bol gollü karşılaşmaların ardından Avrupa Ligi'nde de grup aşaması biletini almış ve ayrıca ligde 3'te 3'le yoluna devam etmişti. Beşiktaş'ın başında ligdeki ilk büyük sınavına Trabzonspor karşısında çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst, kazanma serilerini sürdürerek şampiyonluk yarışının en önemli favorilerinden biri olduğunu göstermeyi planlıyor.
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