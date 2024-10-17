Van Bronckhorst: "Süper Lig'in en iyi kadrosuna sahibiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst stattaki açılışta siyah beyazlı kulübün eski divan başkanları Yalçın Karadeniz, Şeref Nasır ve 100. yılda şampiyonluk yaşatan yönetici Av. Levent Erdoğan ve Mert Surel'le sohbet etti.

, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst: 'Süper Lig'in en iyi kadrosuna sahibiz'
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17 Ekim 2024 12:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, stadyumda düzenlenen açılışta siyah-beyazlı kulübün eski divan başkanları Yalçın Karadeniz, Şeref Nasır ve 100. yılda şampiyonluk kazandıran yönetici Av. Levent Erdoğan ile Mert Surel'le bir araya geldi. Van Bronckhorst, açılışta kulüp tarihine damga vurmuş isimlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Erdoğan "100. yıl şampiyonluğunun ruhunu şu an mevcut kadroda hissediyoruz" derken, Bronckhorst ise "Merak etmeyin Süper Lig'in en en iyi kadrosuna sahibiz" diye konuştu. 
 
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