Van Bronckhorst: "Sorumluluk benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst, "Ajax beni şaşırtmadı, takımım şaşırttı. Yenilginin sorumlusu benim. Şimdi önce lige sonra Frankfurt maçına hazırlanacağız" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst: 'Sorumluluk benim'
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28 Eylül 2024 11:39
Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bu sezon ilk yenilgisini Ajax'tan aldı.

Maça Ciro Immobile'yi yedek bırakıp, Mustafa Hekimoğlu ile başlayan teknik direktör Bronckhorst ağır şekilde eleştirildi.

Hollandalı teknik adam karşılaşma sonunda ise, "Hata bende. Normal oyunumuzun çok altında oynadık. Taktik tercihlerimiz de işe yaramadı. Analiz edeceğiz, önlemimizi alacağız" dedi.

Van Bronckhorst, "Immobile'yi her maçta oynatamam. Yediğimiz goller bireysel hatalardan geldi. Onlar ise yakaladıklarını attı" sözlerini kullandı.

Van Bronckhorst, Mustafa için, "O bulduğu şansın ileride kendisine ne kadar fayda vereceğinin farkında değil ama ben söyledim. Immobile yedek kaldığı için yenilmedik. Maç 60 dakikada bitti. Önce Kayseri deplasmanında, sonra Frankfurt önünde 3 puan arayacağız. Rafa'yı da lig maçını düşünerek dinlendirmek için çıkardım" diye konuştu.

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