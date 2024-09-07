Van Bronckhorst: "Formayı hak eden giyer"

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un "Formayı hak eden giyer" mesajı, takım içi rekabeti kızıştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst: 'Formayı hak eden giyer'
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07 Eylül 2024 17:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kadrodaki tüm oyunculara "Herkes hazır olsun. Formayı hak eden giyer" mesaj verdi.

Hollandalı hocanın yardımcıları ile birlikte yaptığı analizlerde takımın genel yapısından memnun olduğu ve tüm oyuncuların fiziksel durumunun sevindirdiği öğrenildi.

"FORMA REKABETİNE HAZIR OLUN"

Gio'nun oyuncularla yaptığı toplantıda da "Sezon boyunca hepinizden yararlanacağım. Çok maç var. Forma rekabetine hazır olun" dediği belirtildi.

Hollandalı hocanın henüz şans bulamayan Onur Bulut'u da bu nedenle göndermek istemediği kaydedildi. 

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