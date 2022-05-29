Valverde: 'Courtois inanılmaz oynadı'

Real Madridli Federico Valverde, Liverpool zaferi sonrası maçı değerlendirdi.



Maç sonu açıklamasında Valverde Courtois'in performansının altını çizerek şu sözleri kullandı:



"Muhteşem bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirdik. Birçok maçta geri dönüş yaptık. Bugünkü maç da çok zordu. Rakibin çok fazla gol pozisyonu vardı ama Courtois, tüm sezon olduğu gibi bugün de inanılmaz oynadı."





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