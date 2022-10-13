MONTERO FAVORİ HALİNE GELMİŞTİ

NECİP OYNAMAYA HAZIR

SON KARAR ISMAEL'İN

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için Valerien Ismael'in kararı bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal da beklemeye geçti.Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor maçındaki sakatlıkları sonrasında sol stoper olarak elde kalan tek isim Javi Montero, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11 için bir anda favori haline gelmişti.Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken İspanyol savunmacıya ek olarak takımın jokeri Necip Uysal da formaya göz kırpıyor.Teknik ekip, hafta boyunca iki oyuncuyu deneyip Tayyip Talha Sanuç'un stoper hattındaki partnerinin kim olacağına karar verecek.