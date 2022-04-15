VakıfBank Kadınlar Kupa Voley'de finalde

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank Kadınlar Kupa Voley'de finalde
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15 Nisan 2022 18:06
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Vakıfbank, Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de finale yükseldi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)

Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

Süre: 114 dakika (27, 33, 26, 28)

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