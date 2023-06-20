VakıfBank, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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VakıfBank, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı
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20 Haziran 2023 19:36
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör çaprazı Jordan Thompson ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi.

ABD'de Cincinnati Üniversitesi'nde voleybola başlayan Jordan Thompson, Fenerbahçe forması giyerek profesyonel kariyerine imza atmıştı. Ardından Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Vero Volley Milano takımı için mücadele etti.

Thompson, ABD Milli Takımı formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırken, 2019 ve 2021'de de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

 

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