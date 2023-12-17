Vakıfbank 3. kez gümüş madalya aldı

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı'na mağlup olan Vakıfbank, 3. kez gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank 3. kez gümüş madalya aldı
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17 Aralık 2023 17:45
Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı'na 3-2 mağlup olan Vakıfbank, 3. kez finalde kaybetti.

Sarı-siyahlı takım, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü kez ikincilikle yetindi.

VakıfBank, 2011 ve 2022'nin ardından 2023'te de finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.

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