Vakıfbank 3. kez gümüş madalya aldı

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı'na 3-2 mağlup olan Vakıfbank, 3. kez finalde kaybetti.
Sarı-siyahlı takım, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü kez ikincilikle yetindi.
VakıfBank, 2011 ve 2022'nin ardından 2023'te de finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.
Sarı-siyahlı takım, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü kez ikincilikle yetindi.
VakıfBank, 2011 ve 2022'nin ardından 2023'te de finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.
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