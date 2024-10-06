Uşakspor'da liderlik keyfi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu devralmanın mutluluğunu yaşıyor.



Düşme hattındaki rakibini 43'üncü dakikada Emre Sarıkaya'nın golüyle yenen kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 3'te 3 yaptı. Dış sahada Etimesgut Belediyespor ve İshaklıspor'un ardından Adıyaman temsilcisini de dize getiren Uşakspor; 5 maçta; 4 galibiyet, 1 yenilgi ile 12 puana ulaşıp zirveye kuruldu. Son 3 maçını kazanan Uşakspor, önümüzdeki hafta evinde İnegöl Kafkasspor karşısında 4'te 4 yapmaya çalışacak.