Uşakspor'a transferler de çare olamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri düşme korkusu yaşayan Uşakspor'da takıma ara transfer döneminde yapılan takviyeler de kötü gidişi durduramadı.
Ara transfer döneminde 7 futbolcu alan Uşakspor, son maçta Etimesgut Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kaldı.
Uşak temsilcisi grupta 22 haftayı 17 puanla düşme barajında geçti.
Ara transfer döneminde 7 futbolcu alan Uşakspor, son maçta Etimesgut Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kaldı.
Uşak temsilcisi grupta 22 haftayı 17 puanla düşme barajında geçti.
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