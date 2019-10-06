Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrasında konuştu.
Dinlenme süresi bulamadıklarını kaydeden Karaman, "Normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık ve ağır hava şartları da zemini zorlaştırdı. Rizespor da bu ağır şartlarda iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.
Sakat oyuncuların durumunun netleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Novak'ın son durumunu doktor kontrolünden sonra öğrenebiliriz. Bugün sağlık durumu ile ilgili sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik eden Karaman, "İdeal dinlenme süresinin altında bir dinlenme süresiyle Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbette ki bu tarz zorluklar olacak diye sezon başını yoğun antrenman programıyla geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan bu ağır şartlara rağmen hiçbir zaman oyundan kopmayan, düşmeyen, futbol oynamaya çalışan, mücadeleyi bırakmayan oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonra da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
72 saat ideal dinlenme süresiyken 66 saatte ısınmaya çıktıklarına değinen Karaman, "Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık. Bu milli maç arasında da 21 günde 6 maç oynadık. Rotasyon yapma şansımız da çok olmadı. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Geçen hafta helallik istemiştik, yine aynı şeyi söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BİZE İNANANLARLA DİRENİYORUZ"
Kendilerine destek çıkanlara teşekkür eden Karaman, "Biz bize inananlarla beraber bir avuç insan, bir avuç oyuncu ne kadarsa sayısı onlarla birlikte direnç, ayakta duruş gösteriyoruz. Bunu takdir edenler olursa ne mutlu bize." dedi.
Ünal Karaman, oyuna devam edemeyen Novak'ın durumuyla ilgili olarak ise "Novak'ın maç öncesinde de hafif ağrısı vardı. Bugün filmleri de çekildi. Maç içerisinde tekrar ağrıları nüksetti, o yüzden riske etmek istemedik. Umarım kötü bir şey olmaz" diye konuştu.
Karaman, bir gazetecinin Rize-Trabzon şehirleri arasındaki ilişkiye yönelik sorusuna ilişkin, şunları söyledi:
"Biz bütün dünya ile barış içerisinde yaşamayı düşünen milletken aynı deniz, aynı havayı soluyan, birbirinden güç alması gereken komşu iki kentin farklı şekilde anılması insan olarak, sporsever olarak beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Farklı düşünmüyorum. Allah için seviyorum. İmkanım oldukça buralara geliyorum, yaylalara çıkıyorum. Acıları olursa dostlarımın acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim nazarımda bu toprakların önemli insanları. Hepsi benim kardeşim, dostum. Onlar bizi nasıl görürlerse başımızla beraber."
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Dinlenme süresi bulamadıklarını kaydeden Karaman, "Normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık ve ağır hava şartları da zemini zorlaştırdı. Rizespor da bu ağır şartlarda iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.
Sakat oyuncuların durumunun netleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Novak'ın son durumunu doktor kontrolünden sonra öğrenebiliriz. Bugün sağlık durumu ile ilgili sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik eden Karaman, "İdeal dinlenme süresinin altında bir dinlenme süresiyle Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbette ki bu tarz zorluklar olacak diye sezon başını yoğun antrenman programıyla geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan bu ağır şartlara rağmen hiçbir zaman oyundan kopmayan, düşmeyen, futbol oynamaya çalışan, mücadeleyi bırakmayan oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonra da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
72 saat ideal dinlenme süresiyken 66 saatte ısınmaya çıktıklarına değinen Karaman, "Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık. Bu milli maç arasında da 21 günde 6 maç oynadık. Rotasyon yapma şansımız da çok olmadı. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Geçen hafta helallik istemiştik, yine aynı şeyi söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BİZE İNANANLARLA DİRENİYORUZ"
Kendilerine destek çıkanlara teşekkür eden Karaman, "Biz bize inananlarla beraber bir avuç insan, bir avuç oyuncu ne kadarsa sayısı onlarla birlikte direnç, ayakta duruş gösteriyoruz. Bunu takdir edenler olursa ne mutlu bize." dedi.
Ünal Karaman, oyuna devam edemeyen Novak'ın durumuyla ilgili olarak ise "Novak'ın maç öncesinde de hafif ağrısı vardı. Bugün filmleri de çekildi. Maç içerisinde tekrar ağrıları nüksetti, o yüzden riske etmek istemedik. Umarım kötü bir şey olmaz" diye konuştu.
Karaman, bir gazetecinin Rize-Trabzon şehirleri arasındaki ilişkiye yönelik sorusuna ilişkin, şunları söyledi:
"Biz bütün dünya ile barış içerisinde yaşamayı düşünen milletken aynı deniz, aynı havayı soluyan, birbirinden güç alması gereken komşu iki kentin farklı şekilde anılması insan olarak, sporsever olarak beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Farklı düşünmüyorum. Allah için seviyorum. İmkanım oldukça buralara geliyorum, yaylalara çıkıyorum. Acıları olursa dostlarımın acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim nazarımda bu toprakların önemli insanları. Hepsi benim kardeşim, dostum. Onlar bizi nasıl görürlerse başımızla beraber."
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