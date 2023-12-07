Umut Bozok'un rotası İstanbul

Trabzonspor'da bu sezon tamamen gözden düşen ve ikinci forvetteki yerini bile kaybeden Umut Bozok'un yeni adresi belli oluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok'un rotası İstanbul
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07 Aralık 2023 12:20
Trabzonspor'da bu sezon tamamen gözden düşen ve ikinci forvetteki yerini bile kaybeden Umut Bozok, pek çok maçta kadroya girememişti.

Daha önce Kasımpaşa'da gol kralı olan gurbetçi yıldızın transferdeki rotası yine İstanbul gibi gözüküyor.

Umut'un menajerinin Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük ile temasta olduğu öne sürüldü. Yönetimin, maaşına karşılık Umut'a bonservisini verebileceği öğrenildi.

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