Umut Bozok: 'Hedefimiz EURO 2024'e katılmak'

Milli oyuncu Umut Bozok, İtalya ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi A Spor'a konuştu.



Umut Bozok yaptığı açıklamada, "Portekiz'i yenmek istiyorduk ama olmadı. Onlar çok iyi oyunculara sahip. Bizim için ilk 15 dakika biraz zor geçti ama sonra kendimize geldik ve çok iyi oynadık. Olmadı, sağlık olsun inşallah Avrupa şampiyonasına katılabiliriz." dedi.



Hedeflerinin Avrupa şampiyonasına gitmek olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Takımın atmosferi çok iyi. Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var. Çalışmaya devam ediyoruz. Hedeflerimiz tabi ki belli. Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Umut Bozok son olarak, "Çok üzüldük gerçekten ben Burak abiyi televizyondan izliyordum. Çok büyük bir örnek hepimiz için. Evet o artık kariyerine nokta koydu. Şimdi ben ve Enes gibi birçok forvet var. Biz de onun gibi çok gol atmak isteriz." diyerek sözlerini noktaladı.





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