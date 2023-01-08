Ümraniyespor'dan hayati 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hakan Keleş'in ekibi Giresunspor ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.



Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor 1-0 kazanırken galibiyet golü 83. dakikada Antonio Mrsic'in ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Giresunspor 19 puanda kalırken, son 3 maçtan 7 puan çıkarmayı başaran Ümraniyespor 14 puana ulaştı.



İLK YARIDAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bitexen Giresunspor ile HangiKredi Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



14. dakikadaki Bitexen Giresunspor atağında Hayrullah Bilazer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu köşeden kornere çeldi.



17. dakikada Alper Uludağ'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu HangiKredi Ümraniyespor defansı uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sergio'nun önünde kaldı. Uygun pozisyonda bulunan Sergio'nun sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.



45. dakikada Kuwas'ın serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Alper Uludağ'ın vurduğu top üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



79. dakikada Bitexen Girsunspor atağında Campuzano'nun ara pasında ceza sahası ön çizgisinde topla bulşan Bajic'in sert şutunda, meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'da kaldı.



83. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Mrsic dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



89. dakikada Savicevic'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Arias vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ (Dk. 84 Savicevic), Campuzano (Dk.90 +4 Doğan Can Davas), Mejia, Sergio, Borja Sainz (Dk. 90+4 Mert Kurt), Kuwas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Bajic



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Glumac, Sackey, Onur Atasaray, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Avounou (Dk. 87 Mustafa Eser), Geraldo (Dk. 65 Onur Ayık), Gheorghe (Dk. 64 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 88 Bettaieb)



Gol: Dk. 83 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Gheorghe, Dk. 54 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Perez, Dk. 90+6 Savicevic (Bitexen Giresunspor)





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