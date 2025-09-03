Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan için hazırlıklara başladı!

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının hazırlıklarına başladı.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktik provası üzerinde duruldu.Millilerin idmanının bir bölümünü takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Egemen Korkmaz'a başarılar diledi.Ay-yıldızlılar, çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor)Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)