Uluslar Ligi'nde gol kralı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının gol kralı Norveç'ten Erling Haaland oldu.

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Uluslar Ligi'nde gol kralı belli oldu
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19 Kasım 2020 08:18
UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının sona ermesiyle istatikler de son halini aldı.

Norveç'in genç golcüsü Erling Haaland, attığı 6 golle UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının en golcü oyuncusu oldu. Haaland'ı takip eden isimler ise 5 golle İsrail'den Eran Zahavi, yine 5 golle Romelu Lukaku oldu.

Asist krallığında ise başı çeken sm Ermenstan'dan Rgran Barseghyan olurken en golcü takım ise 16 golle Belçika olarak kayıtlara geçti.



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