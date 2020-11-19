Uluslar Ligi'nde gol kralı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının sona ermesiyle istatikler de son halini aldı.



Norveç'in genç golcüsü Erling Haaland, attığı 6 golle UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının en golcü oyuncusu oldu. Haaland'ı takip eden isimler ise 5 golle İsrail'den Eran Zahavi, yine 5 golle Romelu Lukaku oldu.



Asist krallığında ise başı çeken sm Ermenstan'dan Rgran Barseghyan olurken en golcü takım ise 16 golle Belçika olarak kayıtlara geçti.



