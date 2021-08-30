Uğurcan Çakır: "Şenol Güneş şans verirse, gerekeni yaparım"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Giresunspor maçı sonrası konuştu.

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Uğurcan Çakır: 'Şenol Güneş şans verirse, gerekeni yaparım'
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30 Ağustos 2021 00:31
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Giresunspor maçında bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı.

Karşılaşma sonrası konuşan Uğurcan Çakır "Trabzonspor'da 100. maçıma kaptan çıktım. Bu büyük gurur. Bu formayla kaptan olarak sahaya çıkmak çok şerefli bir duygu. Çocukluk hayalimdi. Giresunspor iyi oynadı, zor bir deplasmandı ama kazandık." dedi.

Milli Takım'la ilgili de konuşan Uğurcan Çakır "Milli Takım'ın şanlı formasını giymek benim için onur ve gurur. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah galibiyetlerle ülkemizi biraz olsun sevindiririz." ifadelerini kullandı.


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