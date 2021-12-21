Uğurcan Çakır: "Çok güzel bir gol yedim"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Uğurcan Çakır: 'Çok güzel bir gol yedim'
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21 Aralık 2021 22:27
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.


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