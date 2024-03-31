UFC'de Türk fırtınası! İbo Aslan nakavt etti!

🇹🇷Nakavt sonrası İbo Aslan: "Buraya dövüşmeye değil, insanları nakavt etmeye geldim" pic.twitter.com/b3yqXsl47G



— Sporxtv (@sporxtv) March 31, 2024

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de mücadele etmeye başlayan Türk sporcu İbo Aslan, çıktığı ilk maçta rakibini nakavt etmeyi başardı. Aslan'ın başarısı, Türk izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Organizasyondaki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşan 27 yaşındaki Türk sporcu, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti ve mücadeleyi kazanan taraf oldu.Maçın ardından açıklamada bulunan İbo Aslan,ifadeleri ile gönülleri fethetti.Öte yandan MMA mücadelelerinde 2020 yılında Turkalj ile "Brave FC" platformunda yaptığı mücadeleyi kaybeden 27 yaşındaki sporcu, rakibinden rövanşı da nakavt ile almış oldu.