UFC'de Türk fırtınası! İbo Aslan nakavt etti!

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de mücadele etmeye başlayan Türk sporcu İbo Aslan, çıktığı ilk maçta rakibini nakavt etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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UFC'de Türk fırtınası! İbo Aslan nakavt etti!
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31 Mart 2024 10:25
Son güncelleme 31 Mart 2024 10:31
Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'de mücadele etmeye başlayan Türk sporcu İbo Aslan, çıktığı ilk maçta rakibini nakavt etmeyi başardı. Aslan'ın başarısı, Türk izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Organizasyondaki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşan 27 yaşındaki Türk sporcu, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti ve mücadeleyi kazanan taraf oldu.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"

Maçın ardından açıklamada bulunan İbo Aslan, "Buraya dövüşmeye değil, insanları nakavt etmeye geldim. Şanlı bayrağımızı her zaman dalgalandıracağım. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadeleri ile gönülleri fethetti.

Öte yandan MMA mücadelelerinde 2020 yılında Turkalj ile "Brave FC" platformunda yaptığı mücadeleyi kaybeden 27 yaşındaki sporcu, rakibinden rövanşı da nakavt ile almış oldu.

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