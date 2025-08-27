27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları çekilecek

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da Monako'da çekilecek. Galatasaray'ın rakipleri belli olurken, Fenerbahçe play-off turu sonrası lige katılma mücadelesi verecek. Final, 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 28 Ağustos Perşembe günü belli olacak.
 
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.
 
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.
 
"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
 
Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasına katılacak takımlardan 32'si belli olurken kalan 4 takım da bu akşam play-off turu sonrasında netleşecek.
 
Fenerbahçe ise ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
 
2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
 
Şampiyonlar Ligi Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar:
 
İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham
 
İspanya (5): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
 
İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
 
Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
 
Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako
 
Hollanda (2): PSV, Ajax
 
Portekiz (1): Sporting
 
Belçika (1): Union Saint-Gilloise
 
Türkiye (1): Galatasaray
 
Çekya (1): Slavia Prag
 
Yunanistan (1): Olympiacos
 
Norveç (1): Bodo Glimt
 
Kazakistan (1): Kairat
 
Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos
 
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
 
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
 
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
 
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
 
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
 
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
 
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
 
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
 
8. Hafta: 28 Ocak 2026
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
 
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
 
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
 
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
 
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
 
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)
 
