UEFA'nın Yunus paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

Süper Lig'de namağlup lider durumda bulunan ve 2. sırada da zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin ezeli rekabeti Avrupa'ya sıçramış durumda. İki temsilcimiz de bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura kalmak için son 2 maçlarını oynamayı bekliyor.Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna ait resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.Bu sezonun flaş isimlerinden biri olan ve aynı zamanda da Avrupa'da gol krallığında lider durumda bulunan Yunus Akgün'ün gol sevincinde kulağını arkaya doğru gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan resmi hesap, açıklama kısmında da "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı gelen tepkiler sonrası kısa sürede Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En Nesyri fotoğrafı paylaştı.