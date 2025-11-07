06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta sonrası puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta 9 maçla sona erdi. İşte sonuçlar ve puan durumu...

calendar 07 Kasım 2025 01:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 02:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. 

Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı. 



Alınan sonuçlar şöyle: 

Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2 

Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2 

Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
