UEFA'dan iki yeni ödül kararı!

UEFA, France Football ve L'Equipe medya şirketlerinin sahibi Groupe Amaury ile ortaklık kurulduğunu duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamada Groupe Amaury ile Ballon d'Or'un birlikte düzenleneceği belirtildi. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024'ten itibaren, Groupe Amaury ile birlikte futbolun en prestijli ödül törenini birlikte düzenleyeceğiz ve sporumuzun en iyi oyuncularını onurlandıracağız." denildi.



İKİ YENİ ÖDÜL DAHA!



UEFA ayrıca programa iki yeni ödül daha konulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, erkek ve kadın antrenörlere, "Yılın En İyi Antrenörü" ödülleri verileceği belirtildi. Yeni verilecek iki ödül için, "Antrenörlerin saha başarıya olan paha biçilemez katkıları takdir edilecek" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan mevcut ödüller, Ballon d'Or, Kadınlar Ballon d'Or, 21 yaş altı en iyi oyuncu, En iyi kaleci, Gerd Müller (En iyi forvet ödülü), Socrates Ödülü (İnsani Yardım), Sezonun En İyi Takımı Ödülü (Erkekler ve Kadınlar) aynı şekilde devam edeceği aktarıldı.



