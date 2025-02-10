UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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10 Şubat 2025 19:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak play-off turu ilk maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. 

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Mücadelede Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.

 


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