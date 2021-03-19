UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.



Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.



Bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy'nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.



CLICHY: "ARSENAL KAZANABİLİR"



Kurayı çeken Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler." ifadelerini kullandı.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Prag

Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Granada - Manchester United / Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag



