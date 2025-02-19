UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri, harika bir kafa golü attı. UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı da bu gole kayıtsız kalmadı.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En-Nesyri'nin inanılmaz kafa vuruşunun bu açısı"ifadesi yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi, Faslı yıldızın golü için daha önce yaptığı paylaşımda "En-Nesyri'nin attığından daha iyi kafa vuruşları yok" ifadelerine yer vermişti.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En-Nesyri'nin inanılmaz kafa vuruşunun bu açısı"ifadesi yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından yapılan paylaşım, binlerce etkileşim aldı.
📲 UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından Youssef En-Nesyri paylaşımı pic.twitter.com/Q5QDmkMcAJ
— Sporxtv (@sporxtv) February 19, 2025
UEFA Avrupa Ligi, Faslı yıldızın golü için daha önce yaptığı paylaşımda "En-Nesyri'nin attığından daha iyi kafa vuruşları yok" ifadelerine yer vermişti.