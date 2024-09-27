UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın ardından

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.
Galatasaray, organizasyonun ilk gününde PAOK'u 3-1 mağlup etti. İkinci günde Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo / Glimt - Porto: 3-2
Man United - Twente: 1-1
Galatasaray - PAOK: 3-1
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Anderlecht - Ferençvaroş: 2-1
Malmö- Rangers: 0-2
Fenerbahçe - USG: 2-1
FCSB- RFS: 4-1
Braga- Maccabi Tel Aviv: 2-1
Roma- Athletic Bilbao: 1-1
Olimpik Lyon- Olympiakos: 2-0
Ajax - Beşiktaş: 4-0
Tottenham- Karabağ: 3-0
Eintracht Frankfurt- Viktoria Plzen: 3-3
2. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 Ekim 2024
19.45 Lazio - Nice
19.45 Slavia Prag - Ajax
19.45 Sociedad - Anderlecht
19.45 Olympiakos - Braga
19.45 Maccabi - Midtjylland
19.45 Ferençvaroş - Tottenham
19.45 Qarabağ - Malmö
19.45 Hoffenheim - Dinamo Kiev
19.45 Rigas Skola - Galatasaray
22.00 Porto - Man United
22.00 Rangers - Lyon
22.00 PAOK - FCSB
22.00 Viktoria Plzen - Ludogorets
22.00 Union SG - Bodo/Glimt
22.00 Athletic Bilbao - AZ Alkmaar
22.00 Twente - Fenerbahçe
22.00 Beşiktaş - Frankfurt
22.00 Elfsborg - Roma
İLK HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU
Galatasaray, organizasyonun ilk gününde PAOK'u 3-1 mağlup etti. İkinci günde Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo / Glimt - Porto: 3-2
Man United - Twente: 1-1
Galatasaray - PAOK: 3-1
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Anderlecht - Ferençvaroş: 2-1
Malmö- Rangers: 0-2
Fenerbahçe - USG: 2-1
FCSB- RFS: 4-1
Braga- Maccabi Tel Aviv: 2-1
Roma- Athletic Bilbao: 1-1
Olimpik Lyon- Olympiakos: 2-0
Ajax - Beşiktaş: 4-0
Tottenham- Karabağ: 3-0
Eintracht Frankfurt- Viktoria Plzen: 3-3
2. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 Ekim 2024
19.45 Lazio - Nice
19.45 Slavia Prag - Ajax
19.45 Sociedad - Anderlecht
19.45 Olympiakos - Braga
19.45 Maccabi - Midtjylland
19.45 Ferençvaroş - Tottenham
19.45 Qarabağ - Malmö
19.45 Hoffenheim - Dinamo Kiev
19.45 Rigas Skola - Galatasaray
22.00 Porto - Man United
22.00 Rangers - Lyon
22.00 PAOK - FCSB
22.00 Viktoria Plzen - Ludogorets
22.00 Union SG - Bodo/Glimt
22.00 Athletic Bilbao - AZ Alkmaar
22.00 Twente - Fenerbahçe
22.00 Beşiktaş - Frankfurt
22.00 Elfsborg - Roma
İLK HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU