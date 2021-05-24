UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final!

UEFA Avrupa Ligi finalinde kozlarını paylaşacak Manchester United ile Villarreal takımlarının 1 milyar avroya yaklaşan toplam futbolcu değeri dikkati çekiyor

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 964 milyon avroluk final!
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24 Mayıs 2021 12:32
UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Manchester United ile İspanya'nın Villarreal takımlarının toplam futbolcu değeri, 964,45 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 716,75 milyon, Villarreal'in ise 247,70 milyon avro oldu.

Manchester United'ın bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Bruno Fernandes, 90 milyon avro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Ocak 2020'de Benfica'dan 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu, 85 milyon avro değerle Marcus Rashford, 60 milyon avro ile de Paul Pogba izliyor.

Villarreal'de ise kulübün altyapısından yetişen stoper Pau Torres, 50 milyon avro ile takımın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor.

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyu 35 milyon avroluk piyasa değeriyle Gerard Moreno, 22 milyon avro ile de Paco Alcacer takip ediyor.

Toplamda ise Manchester United'ın Villarreal'e karşı yaklaşık 3 kat daha değerli olduğu gözüküyor.

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Avro)
Bruno Fernandes 90 milyon
Marcus Rashford 85 milyon
Paul Pogba 60 milyon
Anthony Martial 50 milyon
Mason Greenwood 50 milyon
Harry Maguire 40 milyon
Aaron Wan-Bissaka 40 milyon
Donny van de Beek 35 milyon
Scott McTominay 30 milyon
Alex Telles 28 milyon
Luke Shaw 25 milyon
Victor Lindelöf 24 milyon
David de Gea 22 milyon
Fred 22 milyon
Dean Henderson 20 milyon
Daniel James 18 milyon
Eric Bailly 15 milyon
Amad Diallo 15 milyon
Nemanja Matic 10 milyon
Brandon Williams 10 milyon
Axel Tuanzebe 8 milyon
Edinson Cavani 7 milyon
Juan Mata 6 milyon
Phil Jones 5 milyon
Sergio Romero 1,5 milyon
Lee Grant 250 bin
Toplam 716,75 milyon
Villarreal'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Avro)
Pau Torres 50 milyon
Gerard Moreno 35 milyon
Paco Alcacer 22 milyon
Samuel Chukwueze 20 milyon
Pervis Estupinan 12 milyon
Alfonso Pedraza 12 milyon
Manu Trigueros 11 milyon
Sergio Asenjo 10 milyon
Dani Parejo 10 milyon
Juan Foyth 10 milyon
Moi Gomez 8 milyon
Mario Gaspar 6 milyon
Francis Coquelin 6 milyon
Yeremy 5 milyon
Gero Rulli 4 milyon
Ruben Pena 4 milyon
Vicente Iborra 3,5 milyon
Alberto Moreno 3 milyon
Fer Nino 3 milyon
Raul Albiol 2,5 milyon
Ramiro Funes Mori 2 milyon
Etienne Capoue 2 milyon
Jaume Costa 2 milyon
Alex Baena 2 milyon
Carlos Bacca 1,8 milyon
Dani Raba 900 bin
Toplam 247,70 milyon

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