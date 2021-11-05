UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 8 grupta 16 karşılaşma oynandı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 4. haftanın sonuçları:
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 8 grupta 16 karşılaşma oynandı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 4. haftanın sonuçları:
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2