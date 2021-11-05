UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeli 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı
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05 Kasım 2021 02:42
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 8 grupta 16 karşılaşma oynandı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 4. haftanın sonuçları:

Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1

Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0

Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4

Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1

Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2


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