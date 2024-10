UEFA, 6 yıllık yeni kadın futbolu stratejisi 'Durdurulamaz'ı yayımladı

UEFA kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak amacıyla 6 yıllık stratejik planını "Durdurulamaz" başlığıyla tüm dünyaya duyurdu. UEFA'nın yeni kadın futbolu stratejisi, 2030 yılına kadar oyunu başka bir seviyeye taşıyacak cesur ve iddialı hedefler belirliyor.



Avrupa'daki kadın futbolu, son yıllarda daha önce hiç olmadığı kadar çok oyuncu, daha yüksek standartlar ve daha büyük yarışmalarla benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu ivmeyi sürdürmemize ve yaşayan aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek sağlamamıza yardımcı olmak için, kıta genelinde profesyonel liglerin sayısını artırırken, futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçlayan yeni bir 6 yıllık strateji olan 'Durdurulamaz'ı başlattık. 'Durdurulamaz', sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmak ve kadın futbolunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Bu heyecan verici yeni döneme girerken, bizi buraya getiren aynı tutkuyla devam etmeliyiz. Davaya olan bağlılığımız her zamanki kadar güçlü. Misyonumuz basit: Kadın futbolunun Avrupa spor topluluğunda önemli bir yer edinmesine yardımcı olmak" dedi.



UEFA, PROFESYONEL LİG VE SPORCU SAYISINI ARTIRMAYI AMAÇLIYOR



"Durdurulamaz", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa genelindeki futbol paydaşlarıyla kapsamlı bir iş birliğinin sonucu olarak hazırlandı. Bu strateji, UEFA'nın yeni nesil oyuncuları, antrenörleri, hakemleri, gönüllüleri ve taraftarları geliştirme planını ana hatlarıyla açıklıyor. UEFA'nın ilk kadın futbolu stratejisi olan "Harekete Geçme Zamanı"nın başarısını temel alan "Durdurulamaz", 4 uzun vadeli hedefe ulaşmayı amaçlayan 8 stratejik öncelik ile kadın futbolunu benzeri görülmemiş seviyelere taşımaya hazırlanıyor.



UEFA, futbolu tabana yayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için yeni fırsatlar yaratıp futbolun her Avrupa ülkesinde en çok yapılan takım sporu olmasını sağlamayı amaçlıyor. Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu lisanslı olarak futbol oynuyor. UEFA, bu plan çerçevesinde profesyonel lig ve sporcu sayılarını çok daha yukarılara taşımayı amaçlıyor.



NADINE KESSLER: AVRUPA'DA KADIN FUTBOLU HİÇ BU KADAR İYİ BİR YERDE OLMAMIŞTI



UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, "Avrupa'da kadın futbolu hiç bu kadar iyi bir yerde olmamıştı. Milli takımlar ve kulüpler, muazzam yatırımlar, iyileştirilmiş rekabet yapıları ve binlerce yeni profesyonel oyun fırsatı sayesinde mükemmelleşiyor. Avrupa'da kadın futbolu, giderek büyüyen ve çeşitli bir hayran kitlesi ve büyümesine yürekten katkıda bulunan ortaklar çeken kitleler için bir spor haline geldi. Tüm Avrupa ulusal dernekleri, ligleri, kulüpleri, oyuncuları, taraftarları ve ortaklarıyla yolculuğumuzun bir parçası olarak yatırım yapmaya ve oyunu kolektif olarak ileriye taşımaya devam etme sözümüz var; çünkü kadın futbolu 'Durdurulamaz'" ifadelerini kullandı.



UEFA'DAN 1 MİLYAR EURO'LUK GELİR VE YATIRIM SÖZÜ



UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar Euro'luk rekabet geliri ve UEFA yatırımını taahhüt edeceğini duyurdu.



Ulusal takımlar için yeni rekabet sisteminin ve formatın başarılı bir şekilde başlatılmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, güncellenmiş bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezondan itibaren kulüp bazında ikinci büyük bir kupa yarışmasının başlatılacağı ifade edildi.



TFF, "DURDURULAMAZ"I DESTEKLİYOR



Kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını "Durdurulamaz" başlığıyla tüm dünyaya duyururken, "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçtiğimiz sene kendi stratejisini ilan eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), örtüşen hedefler ve planlar kapsamında bu projeyi destekliyor.



TÜRK KADIN FUTBOLU SON DÖNEMDE İLKLERİ YAŞADI



Kadın futbolunda atmış olduğu adımlarla dünya üzerinde büyük bir sıçrama yakalayan Türk Kadın Futbolu, son dönemde birbiri ardına ilkleri yaşadı.



Düzenlenen yeni formatta Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ilk Türk takımı oldu.



UEFA Uluslar C Ligi'nde 6 maçı gol yemeden kayıpsız kapatan ve UEFA B Ligi'nde de 9 puanla 2'nci sırayı alan Kadın A Milli Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım için tarihinde ilk defa Play-Off oynadı.



UEFA WU17 Avrupa Şampiyonası 1'inci tur maçlarına hazırlanan U17 Kız Milli Takımı, A Ligi'nde Almanya, Belçika ve Bosna Hersek ile birlikte 2'nci Grup'ta mücadele edecek.



UEFA WU19 Avrupa Şampiyonası 1'inci turunda mücadele edecek olan U19 Kadın Milli Takımı, A Ligi'nde İngiltere, Polonya ve İtalya ile Kasım ayında Polonya'da karşı karşıya gelecek.



Kadın Milli Takımlar tarafından düzenlenen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında, TFF'ye bağlı 14 bölge ile beraber toplam 21 şehirde 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu oyuncuları kapsayan 17 ve 15 yaş altı seçmeleri gerçekleştiriliyor.



TFF, 2026-2027 sezonundan itibaren kadın futbol liglerinde profesyonelliğe geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Önceki sezonlarda turnuva şeklinde oynanan U17 Genç Kızlar Şampiyonası, 2023-2024 sezonundan itibaren, stratejide belirtildiği gibi U17 Genç Kızlar Gelişim Ligi olarak oynatıldı.



TFF Kadın Futbolu Direktörlüğü, Kadınlar Türkiye Kupası'nın bu sezon tarihte ilk kez başlatılması için çalışmalarını sürdürmektedir.



Türkiye kadın futbol liglerinde 180 takım mücadele etmektedir. Buna bağlı olarak 11 bin lisanslı kadın futbolcu, Türkiye çapında takımlarında kadın futbolunun geleceği için ter döküyor.



URAL AKÜZÜM: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜME İLE KARŞILAŞIYORUZ



TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunun dünya çapında yükselen büyük bir değer olduğunu aktararak şunları kaydetti:



"UEFA ve FIFA, kadın futboluna çok büyük önem veriyor. Bu sebeple UEFA'nın yeni açıkladığı 'Durdurulamaz' stratejisi çok büyük önem taşımakta. 2017 yılındaki UEFA Womens EURO 2017'yi dünya çapında 178 milyon kişi izlemişken, 2022'de bu rakam 374 milyona çıkmıştır. Rakamların tümüne baktığımızda eşi, benzeri görülmemiş bir büyüme ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de özellikle büyük kulüplerimizin kadın futboluna girmesiyle birlikte kadın futbolu müthiş bir ivme kazandı. En üst ligimizde inanılmaz bir rekabet var. Şampiyon geçen sezon son maçta belli oldu. Bu sezon da kıyasıya bir yarış sürmekte. Liglerimizde yer alan 180 takımın, 11 bin lisanslı sporcusu var. Yani büyük bir kadın futbolcu ordusu var. Bu rakamlar TFF ve UEFA'nın kadın futbol stratejilerine paralel şekilde her geçen gün büyümeye devam edecektir."



'SÜPER LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR'



Aküzüm, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:



"Yüzde 500 ile yüzde 1000 arasında ücretlere zam yapılmıştır. UEFA ve FIFA ile ortaklaşa yapılan projeler kapsamında son yapılan U17 projesi ile 600 bin euroluk yardım, FIFA tarafından kadın futbolu için Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmiştir. Genç kızlar bölge seçmeleri kapsamında kadın milli takımlarımıza alt yaş kategorilerinde futbolcu kazandırılmaktadır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel olabilmesi için yoğun bir uğraş verilmektedir. Bu ve bunlar gibi gözle görülür adımlarla kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması, popüler olması için Türkiye Futbol Federasyonu olarak hamlelerimizi yapıyoruz. Bu sevindirici gelişmeler ışığında UEFA'nın 'Durdurulamaz' isimli yeni kadın futbol stratejisini çok önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz."