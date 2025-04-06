Manchester United Manchester City maçı canlı şifresiz izle

Premier Lig'in 31. haftasında tüm gözler bir kez daha Manchester'a çevriliyor. Şehrin iki ezeli rakibi, Manchester United ve Manchester City, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. Manchester United, genç teknik adam Ruben Amorim yönetiminde toparlanma arayışında. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ancak ligde beklentilerin çok altında kalan Kırmızı Şeytanlar, sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. Bu sezon oynadıkları 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde eden United, 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Öte yanda, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City cephesinde de işler pek yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi hayali, Real Madrid'e elenerek bir kez daha suya düştü. Premier Lig'de ise alışık olduğumuz City performansından uzak kalan mavi-beyazlılar, şu anda 5. sırada ve zirve yarışının uzağında. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Manchester United-Manchester City maçı 6 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.





Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United: Onana, Mazraoui, de Ligt, Yoro, Ugarte, Casemiro, Dalot, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, İlkay, Gonzalez, Savinho, Grealish, Doku, Marmoush

Tarihleri boyunca 185 defa karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, 186 kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 75 karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 57 mücadeleyi de Maviler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Manchester derbisinde hazırlanan ve karşılaşma saatini beklemeye geçen United ve City'de sakat isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Ev sahibi Manchester United'da Altay Bayındır, Heaven, Evans, Luke Shaw, Martinez, Mainoo ve Diallo'nun tedavileri devam ediyor.

Konuk ekip Manchester City'de ise Ake, Akanji, Stones, Rodri ve Haaland'ın derbide oynamasına zor gözüyle bakılıyor.

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