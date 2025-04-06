Roma - Juventus Maçı Canlı İzle: Şifresiz Canlı İzle

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Zeki Çelik'in takımı Roma ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. ROMA JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpico Stadyumu'nda oynanacak Roma-Juventus maçı 6 Nisan 2025 Pazar yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Andrea Colombo düdük çalacak.ROMA-JUVENTUS HANGİ KANALDA
İtalya Serie A 31. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Roma-Juventus maçı EXXEN ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Henüz kadroların belli olmadığı karşılaşmada, Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.
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