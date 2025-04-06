Haber Tarihi: 06 Nisan 2025 18:11 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 18:11

Roma - Juventus Maçı Canlı İzle: Şifresiz Canlı İzle

Roma - Juventus Maçı Canlı İzle | İtalya Serie A'nın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Roma - Juventus maçı canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor! Bu büyük mücadeleyi takip etmek isteyenler, "Roma - Juventus maçı canlı şifresiz izle" gibi aramalar yaparak bu heyecana ortak olmanın yollarını arıyor.

Roma - Juventus Maçı Canlı İzle: Şifresiz Canlı İzle
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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Zeki Çelik'in takımı Roma ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 

ROMA JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak Roma-Juventus maçı 6 Nisan 2025 Pazar yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Andrea Colombo düdük çalacak.

ROMA-JUVENTUS HANGİ KANALDA

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Roma-Juventus maçı EXXEN ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Henüz kadroların belli olmadığı karşılaşmada, Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.
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