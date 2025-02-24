Sahipsizler Dizisi Final mi Yapacak? İzleyiciler Merakta!

Sahipsizler, OGM Pictures imzasıyla 13 Kasım 2024'te Star TV'de izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Elif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli ve Özgür Ağaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Başrollerinde Hazal Subaşı (Azize), Kaan Miraç Sezen (Cemo), Doğa Bayram (Zeliha), Ece Bağcı (Fidan), Umut Kaplıca (Samet) ve Turgut Tunçalp gibi isimlerin yer aldığı yapım, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ormanda başlayıp İstanbul'un karmaşık dünyasına uzanan bu dramatik hikaye, izleyicileri derinden etkiledi.

Dizinin yayın hayatı, reyting performansıyla yakından takip ediliyor. Çarşamba akşamları Kuruluş Osman gibi güçlü rakiplerle yarışan Sahipsizler, TOTAL reyting kategorisinde zaman zaman üst sıralarda yer alsa da stabil bir başarı grafiği çizemedi. Star TV ile yapımcılar arasında 8 bölümlük bir ön anlaşma yapıldığı biliniyor. Şu an 12. bölümü geride bırakan dizi, reyting sonuçlarına bağlı olarak yeni bir sözleşme ile yoluna devam edebilir. Ancak dizinin aldığı RTÜK cezaları, işleri biraz karmaşık hale getirdi. Şiddet içeren sahneler nedeniyle iki kez yayın durdurma cezası alan Sahipsizler, 1 Ocak 2025'te başlayan iki haftalık ara ile izleyicilerinden uzak kaldı. 15 Ocak 2025'te 7. bölümüyle geri dönen dizi, bu süreçte izleyici kaybı yaşadı mı, yoksa sadık kitlesini korumayı başardı mı? Bu soru, final kararını etkileyebilecek önemli bir faktör.

"Sahipsizler final yapacak mı?" sorusu, özellikle RTÜK cezalarının ardından ve dizinin bazı haftalarda beklenen reytingleri alamaması üzerine gündeme geldi. Sosyal medyada izleyiciler, "Final olmasın, çok güzel bir aile dizisi," "Nihayet cinsellik olmadan izlenecek bir yapım bulduk, lütfen bitmesin" gibi yorumlarla diziye desteklerini ifade ediyor. Öte yandan, bazı hayranlar, hikayenin temposunun düşmesi durumunda erken final ihtimalini tartışıyor. Şu an için Star TV ya da yapımcı OGM Pictures'tan resmi bir final açıklaması gelmedi. Ancak sektör kaynaklarına göre, dizinin kaderi Şubat 2025 sonunda netleşecek. Eğer reytingler istenen seviyenin altında kalırsa, Sahipsizler 15-20 bölüm arasında bir yerde ekranlara veda edebilir.