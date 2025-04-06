32. haftanın sona erdiği Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 71, Fenerbahçe'nin 68 puanı bulunuyor,
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.
İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde:
Galatasaray'ın kalan maçları
Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir
Fenerbahçe 'nin kalan maçları
Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.
İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde:
Galatasaray'ın kalan maçları
Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir
Fenerbahçe 'nin kalan maçları
Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor