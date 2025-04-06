Haber Tarihi: 06 Nisan 2025 20:07 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 20:07

Dzeko neden maske takıyor, sakatlandı mı?

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan golcü oyuncu, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan ilk kontrollerde ameliyat gerektiren bir durum olmadığı belirlendi. Ancak, Dzeko'nun önümüzdeki maçlarda sahaya özel bir karbon maske ile çıkması bekleniyor.

Dzeko neden maske takıyor, sakatlandı mı?
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Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan golcü oyuncu, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan ilk kontrollerde ameliyat gerektiren bir durum olmadığı belirlendi. Ancak, Dzeko'nun önümüzdeki maçlarda sahaya özel bir karbon maske ile çıkması bekleniyor.

EDİN DZEKO NEDEN MASKE TAKIYOR?

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Maç sırasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde yüzüne sert bir darbe alan yıldız futbolcunun burnunda kırık tespit edildi. Yapılan kontrollerde durumunun ciddi olduğu ancak ameliyat gerektirmediği belirlendi.

Sakatlığın ardından sahalara dönüş sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşamamak adına Dzeko'nun koruyucu maske ile oynamasına karar verildi.

Karbon fiberden üretilen özel bir maske kullanacak olan Bosna Hersekli futbolcunun, bu sayede kalan maçlarda sahada olabileceği ifade ediliyor.
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